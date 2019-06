Neumünster

Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) ist besorgt über die Ergebnisse von Untersuchungen: Zwei Schimmelpilzsorten sind in der Raumluft festgestellt worden. Insbesondere in einem Büro klagten die Kollegen schon lange über Hustenreiz, Lungenbeschwerden, geschwollene Schleimhäute und Zustände bis hin zu völliger Erschöpfung mit teilweise monatelangem Ausfall.

Gewerkschaft ist besorgt

Nach Ansicht der GDP gilt es jetzt, ein Konzept zu entwickeln, damit die Kollegen wieder für Familie und Beruf einsatzfähig werden. „Wir werden uns zeitnah mit den Verantwortlichen im Landespolizeiamt zusammensetzen“, sagte der Regionalgruppenvorsitzende Ulrich Bahr. „Bei so einem Fall wird sich zeigen, wie dicht der Dienstherr tatsächlich an seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran ist. Hier muss die Fürsorgepflicht des Dienstherrn greifen“, meint Bahr.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Wolf Rüdiger Fehrs hat auch reagiert. „Wir brauchen möglichst rasch in der Innenstadt wieder eine Polizeistation. Die Polizei ist der wichtigste Partner der Stadt, wenn es um Sicherheit und Ordnung zum Beispiel im benachbarten Rencks Park geht.“ Sollten die Baufachleute zu dem Ergebnis kommen, dass die Sanierung nicht kurzfristig umgesetzt werden könne, fordert Fehrs eine Polizeistation an einem alternativen Standort zu prüfen.

"Wegen Renovierung geschlossen"

Mitte Mai hatte die Polizei in einer Pressemitteilung nur kommuniziert, dass die Station „aufgrund von Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen“ sei. Den Bürgern stehe das Revier an der Altonaer Straße 101 als Ansprechstelle zur Verfügung. Die Station Mitte wurde erst im Januar 2018 nach Renovierung als Revier für die Innenstadt eröffnet. Zuvor war es lange von der Wirtschaftsakademie genutzt worden.

Auch bereits Flucht aus dem Parkcenter

Die nun geräumte Station liegt schräg gegenüber vom ehemaligen 1. Polizeirevier, das Jahrzehnte lang im Parkcenter residiert hatte, bevor es im Mai 2011 ausgezogen war. Die Beamten hatten es fluchtartig geräumt: Der Grund: Schimmel, Feuchtigkeit, massive Gesundheitsbeeinträchtigung für die Beamten. Beamte hatten über massive Gesundheitsbeeinträchtigung geklagt. Nach dem Umzug an die Alemannen- und Altonaer Straße war allerdings immer wieder ein citynaher Revierstandort diskutiert worden, nicht zuletzt aufgrund der hohen Kriminalitätsrate in der Innenstadt. Schließlich hatte der damalige Direktionsleiter Bernd Lohse vor einem Jahr ein neues Konzept für die Revierstruktur in Neumünster vorgestellt.

Das Gebäude, das zwischen der Theodor-Litt-Schule und der Wirtschaftsakademie liegt und in dem zuletzt eine Praxis für Physiotherapie untergebracht war, war in den vergangenen Monaten auf einer Fläche von 350 Quadratmetern zu einem modernen Polizeirevier umgebaut werden. Inklusive Dienststellenleiter werden dort laut Planung 13 Beamte ihren Arbeitsplatz haben.

