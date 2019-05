Die Landfrau an sich ist längst nicht mehr das, was sie mal war: Was 1947 als Gruppe zur Bildung von Bauersfrauen gegründet wurde, ist längst ein moderner Verband geworden. Bildung ist immer noch Thema, aber nur noch etwa 15 Prozent der Mitglieder kommen von einem Hof, hieß es beim Landfrauentag.