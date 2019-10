Essen und Trinken aus aller Welt

Neumünster

Citymanager Michael Keller organisiert die Veranstaltung gemeinsam mit der „Street Food Karawane“, einem Zusammenschluss von Gastronomen unter dem Dach des Vereins „People Welcome“. Dessen Vorsitzender Udo Klassen aus Groß Vollstedt hat wieder 25 mobile Köche (“Food Trucks“) und Garküchen zusammengetrommelt. Der Verein beschäftigt Flüchtlinge und hilft ihnen bei der Integration. Er hat auch selber drei Stände auf der Schlemmerköste; deren Erträge fließen in die gemeinnützige Arbeit.

Eat the World

„Unter dem Motto ,Eat the World’ gibt es ein breites Spektrum an Leckereien – von afrikanischen Spezialitäten über mexikanische Burritos, französische Flammkuchen bis hin zu diversen Burger-Kreationen“, sagte Keller vor der Presse. Auch die Insektenküche vom vergangenen Jahr ist wieder mit dabei und bietet für mutige Genießer frittierte Mehlwürmer oder Heuschrecken. Neu sind unter anderem spezielle Milchshakes, ein Anbieter mit orientalischem Essen und ein besonderer Wagen mit griechischer Küche.

Drei Tage gibt es Livemusik in Neumünster

Auf der Großflecken-Bühne gibt es an allen drei Tagen Livemusik. Am Freitag spielt von 18 bis 21 Uhr das Neumünsteraner Duo Keuflich & B. Stächlich seine Lieder mit Kontrabass und Gitarre. Torben Esprester, Sänger und Gitarrist aus Hamburg, singt und spielt am Sonnabend von 11 bis 14.30 Uhr, ab 15 Uhr (bis 21 Uhr) rockt dann das Georgie-Carbutler-Duo aus Bargteheide die Bühne. Am Sonntag dürfen die Besucher sich auf die Coverband Melroses aus Flensburg freuen (12 bis 17 Uhr).

Nur vier Stunden für den Aufbau

Der Aufbau ist für die Veranstalter eine Herausforderung, denn vom Ende des Wochenmarktes bis zum Beginn der Schlemmerköste sind nur vier Stunden Zeit. Es ist gleichzeitig die letzte Veranstaltung von Michael Keller als Citymanager. Er hat gekündigt und übernimmt am 1. November eine Stelle in ähnlicher Funktion in Eutin.

Die Öffnungszeiten der Schlemmerköste: Freitag 18 bis 21 Uhr, Sonnabend 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Der verkaufsoffene Sonntag läuft am 27. Oktober von 12 bis 17 Uhr. Pendelbusse der Stadtwerke fahren kostenlos von der Innenstadt zum Designer-Outlet-Center und zurück.

