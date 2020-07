Schleswig-Holsteins erster Döner-Drive-In steht in Neumünster. Am Pausentreff Süd wird der türkische Imbiss aus dem Küchenfenster ins Autofenster gereicht – mit Zaziki, Krautsalat und Soße. Die Idee kam Wirt Murat Caliskan in der Corona-Krise, aber der Döner-Drive-In wird bleiben, verspricht er.