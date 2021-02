Neumünster

Zwei kleinere Unfälle haben sich nach Auskunft der Polizeidirektion Neumünster im Stadtgebiet ereignet, aber in beiden Fällen blieb es bei Blechschäden.

Neumünsters Straßen sind frei

In der Innenstadt sind die Straßen gut geräumt und befahrbar. Am Stadtrand gab es am Morgen die eine oder andere Schneeverwehung, aber das machte den Autofahrern keine besonderen Probleme. Es ist halt Winter, und da fällt auch manchmal etwas Schnee. In anderen Bereichen der Region machte das Wetter mehr Probleme.

Anzeige

Bis in die Nacht zu Mittwoch hinein können in Neumünster immer noch gelegentlich kleinere Schneeschauer kommen, aber das Schlimmste ist überstanden. Die Meteorologen sagen aber weiterhin Dauerfrost bis zum Wochenende voraus. In den Nächten kann es sogar zweistellige Minusgrade geben.