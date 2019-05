Neumünster

Zur Halbzeit ist absehbar, dass die Bestmarke des Vorjahres höchstwahrscheinlich übertroffen wird, meint Michael Köwer von der Stadtverwaltung. "Selbst das teils kühle und nasse Wetter konnte die Teilnehmer offenbar nicht davon abhalten, das Auto stehen zu lassen und ihre täglichen Wege mit dem Fahrrad zu erledigen", teilte er mit.

Teilnahme ist noch möglich

Die Anmeldung und Teilnahme ist noch bis einschließlich 24. Mai möglich. Und jede noch so kurze Strecke ist wichtig. Denn jeder einzelne Kilometer, der nicht mit dem Auto gefahren wird, sorgt für weniger Lärm und Schadstoffe und verbessert so die Lebensqualität in Neumünster.

Rekord könnte fallen

Auf jeden Fall sind deutlich mehr Teams angemeldet (82) als im Vorjahr (52). 2019 waren zur Halbzeit 33.000 Kilometer eingetragen - auch das sieht nach neuem Rekord aus. Am Ende der dreiwöchigen Aktion waren es 107.000 Kilometer. Köwer: "Wir wollen gern 120.000 Kilometer schaffen, also dreimal um die Erde fahren."

Erfahrungsgemäß tragen viele Teilnehmer nicht jede Tour einzeln in ihr Tagebuch auf der Internetseite ein, sondern machen das nur alle paar Tage oder erst am Ende der Aktion.

