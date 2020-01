Schüler sammelten für todkranke Menschen

Neumünster

Seit einigen Jahren erfüllt der „ Wünschewagen“ sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch. Die Spenden werden zur Finanzierung von Reisekosten, Eintrittskarten, Hotels und anderen Positionen genutzt, teilte die WTS mit. Mit dem Wünschewagen ist die medizinische Versorgung der Patienten gewährleistet, wenn sie zur Erfüllung des Wunsches gefahren werden.

Am Ende kamen in Neumünster 400 Euro zusammen

Um die Spendensumme zu erhöhen, verkauften die Schüler der Klassen 5 und 6 an einem Nachmittag Waffeln und Getränke. Andere marschierten durch die Klassen, stellten das Projekt vor und sammelten weiteres Geld. So kamen am Ende 400 Euro zusammen.