Schülerfirma bundesweit ausgezeichnet

Neumünster

Creative Lead & Visual Design, Senior Techniker Computer & Hardware und Junior Buchhalter: Die Berufsbezeichnungen der Mitarbeiter von Repair&Care klingen eher nach Silicon Valley als nach einer Schleswig-Holsteinischen Schülerfirma. Es ist aber kein Größenwahn, den die Jungunternehmer von der Gemeinschaftsschule Brachenfeld damit ausdrücken, sondern vor allem eines: Professionalität.

Repair & Care räumt in Berlin ab

Im Rahmen des Bundesschülerfirmencontest wurde das Unternehmen im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Zusätzlich hat Repair&Care von der Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, noch einen Sonderpreis für die beste digitale Geschäftsidee überreicht bekommen. Kein Wunder, denn das Konzept des Unternehmens greift zwei Themen auf, die weit oben auf der bildungspolitischen Agenda stehen: Digitalisierung und Chancengleichheit.

Digitalisierung für alle Schüler

Repair&Care entstand im Rahmen des Projektes Medienscouts. „Wir haben als Medienscouts Techniker schon die Wartung und Instandhaltung der Geräte in der Schule übernommen. Daraus ist dann die Idee entstanden, das auch für Externe anzubieten“, erklärt Silas Rühmann, Mitbegründer der Firma. Repair&Care will alle Schüler an der Digitalisierung teilhaben lassen, unabhängig von ihrer sozialen Schicht oder Herkunft. Dazu reparieren die Schüler günstig defekte Smartphones, arbeiten alte Tablets auf oder führen Installationsarbeiten an Computern durch. Sie bieten eine Kaufberatung und Vermittlung von technischen Geräten zu geringen Preisen an. Und das Geschäft brummt. In ihrer Zentrale, einem Raum in der Gemeinschaftsschule, stehen ausgeschlachtete PC-Gehäuse, Laptops, Tablets und geöffnete Smartphones

Altgeräte werden gesucht

Die Reparaturfähigkeiten haben sich die Schüler selber beigebracht, über Youtube-Videos und Online-Tutorials. Handytechniker Laures Jacobsen hat mittlerweile Routine in seinem Handwerk, wechselt ein defektes Display in einer dreiviertel Stunde aus. „Das ist manchmal schon faszinierend“, sind sich seine Kollegen einig. Die Altgeräte erhält die Firma zu großen Teilen aus Spenden. Es könnten jedoch noch mehr sein. Deshalb werden mittlerweile auch gebrauchte Smartphones und Ersatzteile im Internet angekauft. Reparierte Geräte sind meist innerhalb eines Tages weg. „Es kommen aber auch fast jeden Tag Schüler, die ihre eigenen Geräte günstig reparieren lassen wollen“, sagt Lehrer Hendrik Roßmann, der das Projekt zusammen mit Ulf Eichler leitet.

So sozialverträglich wie möglich

Die Schülerfirma ist aufgebaut wie eine reales Unternehmen. Dazu gehört auch, dass die Schüler für ihre investierte Zeit entlohnt werden. „Wir investieren fast jede Pause und auch viel Zeit am Nachmittag in das Projekt“, sagt Jerik Sammler, der unter anderem den Social Media Auftritt betreut. „Dennoch agieren wir so sozialverträglich wie möglich“, so Rühmann. Löhne werden nur ausgezahlt, wenn auch ein Überschuss erwirtschaftet wird. Ansonsten werden die Gewinne der Firma in den Ankauf defekter Geräte oder neuer Werkzeuge investiert.

Schüler werden im Wirtschaftsministerium hofiert

Seit Mai 2018 existiert das Unternehmen auf dem Papier. Neun Schüler, von der neunten bis zwölften Klassenstufe, sind aktuell daran beteiligt. Der vorläufige Höhepunkt der Firmengeschichte war das Wochenende der Preisverleihung in Berlin. „Wir sind im Wirtschaftsministerium beinahe hofiert worden.“, sagt Buchhalter Maximilian Henningsen. „Es war eine tolle und neue Erfahrung eine solche Wertschätzung von den Politikern - nicht nur unseren Lehrern - zu bekommen.“

