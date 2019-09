Etwas mehr als 60 Millionen Euro investiert Edeka Nord in den Neubau seines Frischelagers im Gewerbepark Eichhof an der Abfahrt Neumünster Nord direkt an der Autobahn 7. Das gab Geschäftsführer Martin Steinmetz am Freitagnachmittag beim symbolischen Spatenstich bekannt.