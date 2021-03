Neumünster

Es war ein mysteriöser Fall, der sich am Abend des 14. Januar auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster-Einfeld ereignet hatte.

17-Jähriger niedergeschlagen und mit einem Messer verletzt

Ein 17-Jähriger war gegen 21.30 Uhr voller Blut nach Hause gekommen. Sein Vater rief die Polizei, die Ermittlungen aufnahm und in der Öffentlichkeit nach Zeugen suchte. Nach Auskunft des Opfers wurde es von Unbekannten niedergeschlagen, durch einen Stich in den Arm verletzt und mehrerer Wertsachen beraubt.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Mit Hilfe von Zeugen, die sich auf den Zeugenaufruf hin bei der Polizei meldeten, konnten vier Tatverdächtige ermittelt werden", teilt die Polizei mit. Am Mittwoch dieser Woche seien die Wohnungen der jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen durchsucht worden. Dabei sei unter anderem die Tatwaffe gefunden und sichergestellt worden. "Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe!", so der Wortlaut in der Pressemitteilung.