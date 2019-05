Neumünster

"Da wir den See in Einfeld vor der Tür haben, bietet es sich förmlich an, einen Schwimmkurs für Kinder durchzuführen. Immer weniger Kinder können schwimmen", teilten die beiden Organisationen mit.

An der DLRG-Station am See findet es statt

Der Kursus findet statt von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 2. August (außer an Wochenenden) an der DLRG-Station am Einfelder See (jeweils von 10 bis 12 Uhr). Die Organisation Eika versorgt dort täglich alle Schwimmkinder mit einem gesunden Frühstück. Der Kursus wird im November und Dezember im Bad am Stadtwald fortgesetzt. Die Hin- und Rückfahrt wird von Eika organisiert.

Grillfest am 2. August

Am 2. August findet am Einfelder See ein Grillfest mit allen Beteiligten statt. Alle Kosten sind in der Teilnehmergebühr von 20 Euro enthalten. In der Reihenfolge der Anmeldungen können 15 Kinder Jahren teilnehmen. Die Kosten betragen 20 Euro, Anmeldeschluss ist der 16. Juli.

Anmeldungen: Manfred Mierau (Tel. 04321/529723) oder manfredmierau@gmx.de oder www.eika-online.de.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Neumünster.