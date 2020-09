Neumünster

Manfred Bruhn war 1973 Gründungsmitglied des Polizeisportvereins Union Neumünster, war Trainer und Spartenleiter der Schwimmsparte, organisierte Wettkämpfe und war Kassenwart und Sportlicher Leiter, so die offizielle Laudatio des Landes. Bruhn hat sich für den Inklusionssport von Menschen mit und ohne Behinderung stark gemacht.

Manfred Bruhn organisierte auch den Inklusions-Schwimmcup

In den vergangenen Jahren organisierte er auch den Inklusions-Schwimmcup in Neumünster, der in diesem Jahr allerdings Anfang Mai vom Organisationsteam des PSV wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Schirmherrin dieses Projekt ist seine Tochter Kirsten Bruhn, die als Schwimmerin mit Behinderung große internationale Erfolge erzielte.

Der erfahrene Trainer berät auch Kommunen

Aus seinen reichhaltigen Erfahrungen berät Manfred Bruhn auch Kommunen bei der behindertengerechten Gestaltung von Schwimmbädern. Darüber hinaus setze er sich auch für die Integration von Migranten ein, so die Mitteilung des Landes. Und weiter: Mit viel Leidenschaft habe Manfred Bruhn den Grundgedanken, dass Sport auch als bindendes Glied zwischen den Kulturen zu verstehen sei, innerhalb der Schwimmsparte umgesetzt und viele junge Menschen trainiert.

