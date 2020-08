Aukrug

„Wir haben zwei, drei Tage verpasst, an denen das Wetter passte – das ist Freiheitsberaubung!“ Inzwischen ist Elke Fuglsang-Petersens Freiheit, die Corona ihr geraubt hatte, wieder hergestellt: „Wir können fliegen.“ Das ist für ihren Vereinskameraden Gerd Quednau das Wichtigste. Heute herrscht gutes Wetter dafür, es ist warm, ein leichter Ostwind weht über die 1000 Meter lange Wiese in Aukrug, die Wolken sind hoch, also dürfen auch die Segelflieger hoch aufsteigen. 300 Meter müssen sie unter den Wolken bleiben, mit dieser Regel sind heute mehr als 2000 Meter Flughöhe möglich.

Erst seit Mai dürfen die Flugzeuge wieder starten

150 Mitglieder zählt der Verein Segelflug Aukrug e. V., am Ende einer Spurbahn neben der B 430 betreibt er einen eigenen Flugplatz. Von März bis Ende Oktober treffen sich hier an jedem Wochenende einige der 52 aktiven Mitglieder, um ihrem Hobby nachzugehen. In diesem Jahr wurde der Flugplatz Aukrug im Lockdown geschlossen, weil er als Sportstätte gilt. Erst seit Mai dürfen die Flugzeuge wieder starten. Ausbildung war zunächst nicht möglich, inzwischen dürfen Fluglehrer und -schüler wieder im Doppelsitzer Platz nehmen, müssen dabei aber Masken tragen: „Das ist ein bisschen lästig, aber das geht“, befindet Elke Fuglsang-Petersen, Fluglehrerin und Pressesprecherin des Vereins.

Frank Zimmermann bringt das Flugzeug, mit dem er gerade anderthalb Stunden lang in der Luft war, zurück zum Start. Der Flieger hängt an einem Seil, vorne zieht die vereinseigene „Ente“, ein 2 CV, der nur noch aus Chassis und Motor besteht. Zimmermann hält die linke Tragfläche, damit keine Flügelspitze über den Rasen schleift.

Überprüfungsflug mit einem Fluglehrer

Zimmermann ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Flugplatz: „Ich betrachte mich als Risikogruppe, ich bin vorsichtig“. Aber einmal im Jahr steht ein Überprüfungsflug mit einem Fluglehrer an, den hat er heute absolviert und hinterher noch einen „Spaßflug“. Das Fliegen hat ihm gefehlt in den vergangenen Monaten. In einem normalen Jahr ist er an fast jedem Wochenende auf dem Platz: „Das ist ein Tag, an dem man an etwas ganz anderes denkt“, das gefällt dem Hochschullehrer.

Nach wie vor dürfen wegen der Hygieneregeln keine Gäste auf den Flugplatz kommen. Das schmerzt den Vorsitzenden Gerd Quednau: „Uns geht es darum, Mitglieder zu gewinnen“. 60 Aktive, fast zehn mehr als heute, hätte er gern, um den Vereinsbetrieb solide zu finanzieren: Sieben eigene Flugzeuge und die Motorwinde zum Starten müssen unterhalten werden. Quednaus Trost: Er hat in diesem Jahr mehr Interessenten für eine Schnuppermitgliedschaft registriert als in den vergangenen Jahren.

Winde hievt den Flieger bis auf eine Höhe von 400 Meter

Gestartet wird in Aukrug mit Hilfe eines Sechszylinder-Dieselmotors mit 320 PS. Der treibt über eine Hydraulik eine Seilwinde an; die Winde steht auf einen Lkw-Anhänger montiert am Ende der Wiese, knapp 1000 Meter vom Start entfernt. Zum Abheben wird das acht Millimeter starke Stahlseil eingeholt und zieht dabei das Flugzeug über den Rasen; nach 50 bis 60 Metern geht die Maschine in die Luft; die Winde dreht weiter und hievt den Flieger bis auf eine Höhe von 400 Meter. Dort wird das Seil ausgeklinkt und fällt an einem Fallschirm zu Boden. Und dann genießt der Pilot ohne Motorenlärm, was für Elke Fuglsang-Petersen das Faszinierende am Segelfliegen ist: „Die Möglichkeit, die Welt von oben zu sehen“.

Hochschullehrer Frank Zimmermann macht allerdings auf ein „Optimierungsproblem“ beim heutigen Sommerwetter aufmerksam: Man muss viel trinken, um nicht zu dehydrieren; aber wenn die Blase zu voll ist, zwingt das zur vorzeitigen Landung.

Im Internet: www.segelflug-aukrug.de/

Zweijährige Ausbildung zur Pilotenlizenz ist im Vereinsbeitrag enthalten

Wie viel kostet das Fliegen? Der Verein Segelflug Aukrug e. V. legt großen Wert auf die Ausbildung. Gleich zehn Fluglehrer unterrichten ehrenamtlich im Verein. Die zweijährige Ausbildung zur Pilotenlizenz ist im Vereinsbeitrag ebenso enthalten wie 100 Starts pro Jahr. Extra kosten in diesem Kontingent nur längere Flüge: Ab der elften Minute werden, je nach Flugzeug, 20 bis 40 Cent pro Minute fällig. Der Vereinsbeitrag beträgt 61 Euro pro Monat plus drei Jahre lang jeweils 140 Euro Aufnahmegebühr.

