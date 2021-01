Fahrgäste in Bussen und Bahnen müssen seit Montag medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen tragen – dazu gehören OP- oder FFP2-Masken. Die Stadtwerke Neumünster (SWN), die in Neumünster für den Nahverkehr zuständig sind, verteilten deshalb in den Morgenstunden am zentralen Omnibusbahnhof FFP2-Masken.