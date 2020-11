Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in Neumünster hat der städtische Seniorenbeirat entschieden, eine Corona-Pause einzulegen und in diesem Jahr keine Sitzung mehr zu machen. Alle Mitglieder des Gremiums sind im Seniorenalter und gehören damit in gewisser Weise zur Risikogruppe.