Am Sonnabend, 2. November, gegen 10.15 Uhr hat ein bislang Unbekannter (etwa 40 bis 55 Jahre, helle Oberbekleidung) das Portemonnaie einer Fußgängerin (83) geraubt. Die Frau war in der Carlstraße in Höhe der Shell-Tankstelle unterwegs, als er die Handtasche aus ihrem Rollator riss und flüchtete.