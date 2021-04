Neumünster

„Man braucht jemanden wie Dorothea Behrendt, damit aus einer guten Idee ein gemeinsames Projekt entsteht“, sagte FEK-Sprecherin Maren von Dollen während der offiziellen Spendenübergabe. Als Koordinatorin des Projekts „Sportkrebsgruppe im FEK“ war es Dorothea Behrendt im letzten Jahr erstmals gelungen, die Neumünsteraner Serviceclubs Ladies Circle 13 Neumünster, Lions Club Neumünster-Holsten, Rotary Neumünster, Rotary Neumünster-Vicelin und Round Table 67 Neumünster von einer gemeinsamen Spende für das Wohlbefinden von Tumorpatienten zu überzeugen.

Man kommt besser durch die Therapie

Damals sollte das Sportangebot für Krebspatienten erweitert werden, da es „viele positive Aspekte während und nach einer kräftezehrenden Therapie“ beinhalte, wie Stefan Mahlmann, Chefarzt der Onkologie ausführte. „Die Lebensfreude kehrt beim Sport zurück, man trifft auf Leidensgenossen und kommt insgesamt besser durch die Therapie“, so die Erfahrungen des Onkologen.

Da Sportkurse als ergänzendes Angebot des zertifizierten Krebszentrums nicht durch die Kassen finanziert werden, ist man auf Spenden angewiesen. Davon erfuhr Dorothea Behrendt und wendete sich kurzerhand an die Serviceclubs. „Zusammen sind wir stark“, lautete deren einhellige Meinung. Das habe man bereits beim Familienhilfsprojekt „Begleitet ins Leben“ und dem Kinderferiendorf bewiesen.

Ausgefallene Veranstaltungen reißen Loch in Spendenkassen

„Das letzte Jahr war nicht einfach für das Einsammeln von Spenden“, sagte Marius Sirocko vom Round Table 67. „Dass das Schwanenrennen und der Holstenkösten-Ausschank ausgefallen sind, hat schon ein beträchtliches Loch in die Spendenkasse gerissen.“ „Wir lassen uns nicht unterkriegen und versuchen, neue Ideen zu entwickeln“, ergänzte Kathleen Krüger vom Ladies Circle. Und zum Glück gebe es tolle Bürger und Geschäftsleute in der Stadt, die uns auch in der Pandemie unterstützen.

Der Idee von Dorothea Behrendt haben alle sofort zugestimmt. „Das Projekt ‚Sportgruppen im Krebszentrum‘ unterstützen wir alle aus vollen Herzen“, sagte Simone Bremer von Rotary Neumünster. Es sei schließlich „ein Weg zurück ins Leben.“