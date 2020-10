Bei zwei Frauen und fünf Männern in Neumünster ist am Wochenende eine Coronavirus-Infektion festgestellt worden. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Neumünster ist im Vergleich zu Freitag von 37,0 auf 34,6 pro 100 000 Einwohner leicht gesunken.