Neumünster

Alle sieben neuen Patienten wurden vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster in häuslicher Quarantäne isoliert; keiner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Elf Menschen in Neumünster sind derzeit erkrankt

Damit sind in Neumünster per Mittwoch insgesamt 113 Corona-Fälle bestätigt. Derzeit gelten 99 Personen im Stadtgebiet als genesen, so dass aktuell noch elf Menschen in Neumünster erkrankt sind. 150 Menschen stehen unter Quarantäne, darunter auch eine ganze Schulklasse.

Anzeige

Abstand halten bleibt wichtig!

Das Gesundheitsamt Neumünster bekräftigt noch einmal, dass das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen von zentraler Bedeutung ist, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

Weitere KN+ Artikel

Die Stadt weist auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten verpflichtet sind, sich beim Gesundheitsamt am Wohnort zu melden. Auf der Homepage der Stadt ist die Rückmeldung auch online möglich.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.