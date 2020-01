So startet der Tierpark ins neue Jahr

Neumünster

Der Tierpark Neumünster hat 2019 einige Mitbewohner hinzugewonnen. Insgesamt neun Arten sind neu im Team – darunter auch Alpakas, Turteltauben und die Nagetiere Capybara. Am Sonntag, 5. Januar, können Besucher aus der Nähe sehen, wie sich die Neuen eingelebt haben. Zoodirektorin Verena Kaspari führt die Gäste an dem Tag rund eineinhalb Stunden durch den Tierpark. Treffpunkt für die Tour ist die Elch-Terrasse, los geht es um 10.30 Uhr. Für den Park-Eintritt gelten die Winterpreise.

Motorsägen-Kurs im Tierpark

Das Jahr 2020 startet im Tierpark neben der kostenlosen Sonntagsführung auch mit Aktionen, bei denen die Besucher sich einbringen können. So veranstaltet die Firma C. J. Wigger am 17. und 18. Januar einen Motorsägen-Kursus, bei dem Bäume aus dem Tierpark entnommen und zerkleinert werden sollen.

Workshop zum Fledermauskasten-Bau

Am 9. Februar steht alles im Zeichen der Turteltauben, am 1. März richtet sich die Aufmerksamkeit dann beim Eisbären-Aktionstag auf die großen Bewohner des Nordpols. Einen Workshop zum Fledermauskasten-Bau bietet der Nabu im Park am 4. April an. Und auch Fans von Pinguinen kommen am 26. April am Welt-Pinguin-Tag mit Führung, Schaufütterung und Infos zu den Humboldt-Pinguinen auf ihre Kosten. Über die Osterfeiertage wird es im Park übrigens auch nicht ruhig – die Tiere sind auf den Beinen, und Kinder können Ostereier suchen.

