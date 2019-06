Neumünster

Im dritten Jahr lud der Norddeutsche Rundfunk (NDR) Poetry-Slammer und Freunde der Plattdeutschen Sprache zum Poetry-Slam auf den Landschaftspflegehof Hartwigswalde der Stiftung Naturschutz ein. Die Stiftung feierte das Naturgenussfestival mit Leckereien vom Grill, NDR-Moderatorin Ines Barber die Geschichtenerfinder und die plattdeutsche Sprache.

Poetry-Slam unter fliegenden Schwalben

Dirk Andresen vom Landschaftspflegehof hatte die Winterhütte der Galloway-Rinder auf den Wilden Weiden für die rund 250 Gäste vorbereitet: Die Rinder lugten von der Weide auf die Bühne, der Boden war geschrubbt, Strohballen als Sitzplätze vorbereitet. Nur die Schwalben segelten weiterhin über den Köpfen des Publikums zu den Nestern unterm Grasdach.

Die Slammer Selina Seemann, Anni Greve, Gesche Gloystein, Ralf Spreckels, Dierk Seidel und Heiko Kroll traten vor rund 250 Gästen mit maximal sechs Minuten langen Beiträgen an. Das Publikum entschied über den Sieg: In der ersten Runde zeigten Zahlen von eins bis zehn den Gefälligkeitsfaktor der Geschichten, in der zweiten Runde und im Finale entschied die Qualität des Applauses. Moderator und Slammer Björn Högsdal verriet seine Bewertungsskala: Er notierte Striche für die Länge des Applauses, Kringel für Pfiffe und Wellen für Jubel.

Die Autoren machten es den Zuhörern nicht leicht: Dramatische Szenen mit dem Küchenhelfer Thermomix, der Tod eines Stadtstreichers, herzerwärmende Hymnen auf die Kindheit bei den Großeltern – die Bandbreite war enorm.

Mission „Ich räch‘ dich!“ bekam viel Applaus

Gelächter erntete Anni Greve für die „Mission: Ich räch‘ Dich!“, bei der eine liebende Mutter nach der heimlichen Lektüre des Tagebuchs ihrer Tochter beschließt, den Exfreunden eine Lektion zu erteilen. In James-Bond-Manier bricht sie in die Häuser der Männer ein, füllt heimlich Essigreiniger in Cola-Dosen und Chilipaste in die Zahnpastatube, sprüht Schafe bunt und verpasst ihnen einen Vokuhila-Schnitt.

Wie hoch ist der Stundenlohn eines Veggie-Gerichtes?

Selina Seemann faszinierte mit der Berechnung des Stundenlohns eines Veggie-Gerichtes aus einem Nobel-Kochmagazin: 81,58 Euro würde allein die Anschaffung der Zutaten für ein Kartoffelmus kosten, darunter wären so exotische Beigaben wie „Liquid smoke“, Pfeilwurzstärke und Postelein, listete sie auf. Bei einer Kochzeit von 90 Minuten „is dat ist mehr, als ich pro Stunde verdiene.“

Gesche Gloystein entzückte mit einem Selbstbehauptungstraining für Supermarktkunden: „Dat koop ik niet“ probte sie mit dem Publikum, damit die Zuhörer beim nächsten Shoppingbummel der Versuchung widerstehen, zu Gender-Lifestyle-Produkte in himmelblau für Herren und rosa für Damen zu greifen. „Es gibt Chips, Bratwurst und Duschgel für Männer und Frauen – wie haben unsere Großeltern ohne die Auswahl überlebt?“