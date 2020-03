In Neumünster blieb es ruhig

Neumünster

Während der Markt vormittags noch gut besucht war, leerten sich Straßen und Plätze zügig gegen Mittag. Ungewohnt leer präsentierte sich Neumünsters größter Platz, der Großflecken: verwaiste Stühle vor den Kneipen und Gaststätten, kaum Taxis und wenig Verkehr. Ein ähnliches Bild bot sich in der Lütjensraße. In Neumünsters Fußgängerzone fielen einzig die Schilder „Wegen der momentanen Krise bleibt unser Geschäft geschlossen“ und Appelle von Einzelhändlern, nicht auf den Onlinehandel abzuwandern auf: „Helft den Einzelhändlern diese Krise zu bewältigen“, war hier zu lesen. Und selbst in Rencks Park, wo sich bei schönem Wetter die Menschen im Freien tummeln und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Frühlings genießen, war es menschenleer.

Die Polizei überwacht das Verhalten der Menschen

„Wir machen das ganze Wochenende Kontrollgänge, um am Sonntagabend über das Verhalten der Menschen zu berichten“, erzählten zwei Polizisten auf Streife. Auch von ihren Berichten hänge es ab, wie die Landesregierung zum Thema Ausgangssperre entscheide, sagten sie.

Gezielte Ansprache von größeren Gruppen

Bis auf ein paar Unverbesserliche gingen die Menschen sehr verantwortungsvoll mit der Situation um. „Treffen wir auf Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen, sprechen wir sie an und fragen, ob sie keine Nachrichten sehen oder keine Zeitung lesen“, sagte ein Polizist. „Bisher zeigten sich alle einsichtig und lösten die Gruppen auf“, ergänzte sein Kollege. Was die Ausgangssperre anging, waren die beiden uneins. „Die wird am Montag kommen“, war sich ein Polizist sicher. „Das glaube ich nicht“, entgegnete sein Kollege.

