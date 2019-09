Neumünster

Bereits im letzten Jahr unterstützte die Sparda-Bank den Neubau der Kita Blauer Elefant vom Kinderschutzbund Neumünster mit einer Spende. Nun fördert sie die kindgerechte Gestaltung der Außenanlagen mit einer Summe von 5000 Euro.

5000 Euro für die Kita Blauer Elefant in Neumünster

„Unsere Bank ist genossenschaftlich organisiert. Beteiligung, Zusammenhalt und die Unterstützung des Zusammenlebens in der Region sind wichtige Werte für uns und unsere Mitglieder“, sagte Arne Brecht. In Neumünster sei das soziale Engagement der Mitglieder besonders groß, so der Leiter der Neumünsteraner Sparda-Filiale. Auch in diesem Jahr stammt das Geld aus dem Gewinnspar-Topf der Mitglieder.

„Wir freuen uns riesig über die großzügige Spende“, sagte Viviane Bach. „Gemeinsam mit den Kindern können wir nun Ideen für den Platz unter der großen Blutbuche entwickeln“, sagte die stellvertretende Kita-Leiterin. Noch liegt die 120 Quadratmeter große Fläche neben dem Eingang der Kita brach.

Sparda-Bank spendet Geld, die Kinder planen das Außengelände

„Wir werden hier einen gemütlichen Spielbereich für unsere Krippen-Kinder anlegen“, erklärte Till Pfaff, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes im Ortsverband Neumünster. Früher als erwartet könne man nun bereits im Herbst mit den Erdarbeiten beginnen. Im Frühjahr soll die Fläche dann nach den Vorstellungen der Kinder gestaltet werden.

Dass die symbolische Scheckübergabe die Kita am Freitag am Weltkindertag erreichte, wertete die Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbunds Neumünster als gutes Omen. „Zum Wohle unserer Kinder wird hier ein schöner Spielbereich mitten in der Stadt entstehen“, sagte Bettina Boxberger.

