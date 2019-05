Neumünster

Das teilten der Vorstandsvorsitzende Andreas Fohrmann und seine Kollegen Martin Deertz und Eduard Schlett bei der Vorlage der Bilanz 2018 am Mittwoch mit.

"Hervorragende Vertriebsergebnisse und hohe Kostendisziplin"

"Das gute Ergebnis haben wir mit hervorragenden Vertriebsergebnissen und hoher Kostendisziplin geschafft", sagte Fohrmann. Die Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 18 auf 907 sei reine Fluktuation; man baue nicht weiter gezielt Stellen ab. Vor ein paar Jahren hatte das Institut noch weit über 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Filialen sollen nicht geschlossen werden.

Kreditgeschäft als Treiber

Die Bilanzsumme stieg 2018 um 1,3 Prozent auf 5,181 Milliarden Euro. Haupttreiber war weiter das stabil wachsende Kreditgeschäft (plus 3,3 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro im Bestand). Daraus kommt auch der wesentliche Teil des Zinsüberschusses von 97,5 Millionen Euro (plus 0,8 Prozent). "Angesichts des anhaltend niedrigen Zinsniveaus können wir damit sehr zufrieden sein", sagte Fohrmann.

200 Millionen mehr auf Girokonten

Die Einlagen von Kunden stiegen um 5,3 Prozent auf 4,024 Milliarden Euro. Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus den täglich fälligen Geldern, sprich: Das Geld liegt unverzinst auf den Girokonten der Kunden; allein im vergangenen Jahr wuchs der Geldberg dort um fast 200 Millionen Euro.

10.000 Kundengespräche

Die Mitarbeiter geben alles, um die Kunden zu gewinnträchtigeren Anlagen zu bewegen. Allein die Online-Filiale hat 2018 rund 10.000 Kundengespräche geführt. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurden dort gerade zwei neue Mitarbeiter für die telefonische Beratung eingestellt.

Stützung 2009 und 2014

Die Sparkasse Südholstein musste 2009 wegen riesiger Löcher in der Bilanz von den anderen Sparkassen mit insgesamt 100 Millionen Euro gestützt werden. 2014 griff der Sparkassen- und Giroverband erneut unter die Arme, Vorstandschef Ralph Schmieder musste gehen. Darüber redet heute kaum noch jemand in Neumünster. "Wir sind - im fünften Jahr der Neuorganisation - schon lange wieder eine normale Sparkasse. Die Altmittel sind längst zurückgezahlt. Von den anderen Stützungsmitteln sind noch 35 Millionen zurückzuführen, da sind wir absolut im Plan", so Fohrmann.

