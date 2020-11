Erstmals in Neumünster veranstalten Friedensforum und Gewerkschaften eine „Speakers Corner“. Am Rande des Wochenmarktes auf dem Großflecken (Ecke Lütjenstraße) kann jeder Interessierte an das Mikrofon treten und den Neumünsteranern seine Meinung zu Waffen und Rüstung sagen.