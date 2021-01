Neumünster

Viele warten auf eine Impfung gegen das Corona-Virus. Wenn sie denn endlich kommt, dann werden Schleswig-Holsteiner dabei mit einem Produkt aus Neumünster zu tun bekommen: Die Einwegspritzen, mit denen der Impfstoff injiziert wird, stammen von der Firma Transcoject.

Bis es soweit ist, schützt man sich am besten mit einer Maske. Eine OP- oder FFP2-Maske filtert die Luft mit einem Vliesstoff. Maschinen, um diese Vliesstoffe herzustellen, kommen ebenfalls aus Neumünster: Oerlikon Nonwoven heißt die Firma, die solche Anlagen weltweit vertreibt.

Anzeige

"Schöner Zusatzbedarf" durch die Pandemie

30 Millionen 1-ml-Spritzen wird Transcoject in den kommenden Monaten an Schleswig-Holstein und andere Bundesländer für die Corona-Impfkampagnen liefern. Von einem Großauftrag will Geschäftsführer Christian von Falkenhausen trotzdem nicht reden; der Naturwissenschaftler spricht lieber von einem „schönen Zusatzbedarf“, den die Pandemie seinem Unternehmen beschert hat. Zur Einordnung: „Unsere Anlage kann mehr als 100 Millionen Spritzen pro Jahr produzieren“. Aber der Chef spricht auch vom Stolz auf den „Beitrag, diese Pandemie zu überwinden“.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Professionelle Mundnasen-Bedeckungen

Andreas Frisch ist bei Oerlikon Nonwoven (www.oerlikon.com/manmade-fibers/de/) immer noch damit beschäftigt, den Auftragsberg aus dem vergangenen Frühjahr abzuarbeiten. Frisch leitet die Neumünsteraner Niederlassung von Oerlikon Nonwoven, Tochter des schweizerischen Oerlikon-Konzerns. In Neumünster stellt er Produktionsanlagen für Meltblown-Vliesstoffe her; dieses Material filtert Partikel aus der Luft, sogar Bakterien, die nur drei tausendstel Millimeter groß sind. Je nach Spezifikation kommen sie in professionellen Mundnasen-Bedeckungen auf einen Wirkungsgrad von bis zu 99 Prozent. Seit Corona ist dieser Stoff weltweit gefragt.

„Von März bis Mai haben wir nicht schlafen können“, erinnert sich Frisch ans vergangene Jahr. Normalerweise verkauft er drei bis vier dieser Kunststoffmaschinen pro Jahr; 2020 waren es mehr als 20 in drei Monaten. Mit dem Herstellen, Transportieren und Aufbauen ist sein Team noch auf Monate hinaus beschäftigt.

Maschinen ins EU-Ausland, nach Australien und China

Um die heimische Masken-Produktion anzukurbeln, gibt in Deutschland der Staat 30 Prozent dazu, wenn ein Unternehmen eine Oerlikon-Vliesmaschine kauft und aufstellt, erklärt Andreas Frisch. Das ist bei einem Stückpreis von 6,5 bis 7 Millionen Euro – plus Zubehör und Halle zum Aufstellen – ein erheblicher Anreiz. Dementsprechend kamen die meisten Bestellungen aus Deutschland. Aber die Neumünsteraner liefern auch Maschinen ins EU-Ausland, nach Australien und China.

Im Frühjahr, als Masken plötzlich zur Mangelware wurden, half Oerlikon Ehrenamtlern: In ihrem Technikum, eigentlich einer Art Labor zum Ausprobieren der Maschinen, produzierten sie Vlies und verschenkten es an diejenigen, die ehrenamtlich Masken herstellten: DRK, Feuerwehren, Nähkreise.

Einwegspritzen sind billige Massenprodukte

Transcoject (www.transcoject.com/) gibt es seit 1969. Die Neumünsteraner waren 1972 weltweit mit die ersten, die Kunststoffspritzen produzierten. Heute stellen in der Firma 200 Mitarbeiter Spritzen in verschiedenen Größen her und liefern sie vor allem an Pharma-Unternehmen oder Medizintechnikunternehmen.

Einwegspritzen sind billige Massenprodukte. Aber auch sie gelten als Medizinprodukte, Transcoject braucht dafür eine besondere Zulassung und unterliegt strenger Überwachung. Außerdem steckt in solchen Spritzen Know-how. Das fängt bei minimalen Fertigungstoleranzen an, die im Bereich von bis zu 10 tausendstel Millimetern liegen. Das geht weiter beim Verdrängerstopfen, der mit seiner speziellen Form dafür sorgt, dass vom Wirkstoff so gut wie kein Rest in der Spritze verbleibt. Und es endet noch nicht beim Umgang mit dem Kunststoff, der während des Spritzgusses schrumpft und hinterher trotzdem genau die richtige Größe und Form aufweisen muss.

Als systemrelevant arbeitete Transcoject auch im Lockdown weiter

In Neumünster werden die Spritzen nicht nur hergestellt, sondern auch entwickelt und designt. Wobei es weniger um besondere Farben oder Muster geht, sondern um industrielle Anforderungen: Welche Form muss die Oberseite des Zylinders haben, damit er dem Druck beim automatischen Befüllen stand hält? Für welche Anschlüsse muss die Spritze optimiert werden?

Als systemrelevantes Unternehmen arbeitete Transcoject auch im härtesten Lockdown weiter. Corona hat seiner Firma zusätzliches Auftragsvolumen beschert, berichtet von Falkenhausen: Vor allem 50-ml-Spritzen für die Intensivmedizin wurden benötigt. „Das normalisiert sich aktuell“, beobachtet der Geschäftsführer. Ein gutes Zeichen: Transcoject sucht aktuell Mitarbeiter, von Aushilfen über Auszubildende bis zum Konstrukteur.