Die kleinen Objekte nennt der Kieler Künstler "Eingriff". Sie entstehen ebenfalls durch Handgriffe in den Ton, lassen Mulden in Fingergröße entstehen. Danach werden sie in Eisenoxid-Lösung getaucht oder mit anderen Mineralien-Mischungen bestrichen und dann gebrannt.

Studium in Kiel

Studiert hat Rolf Simon-Weidner in den 1970er-Jahren an der Muthesius-Schule in Kiel. Danach führte ihn die Kunst quer durch Europa und in die USA, zu Anfang auch in die Stadttöpferei am Fürsthof. Diesen Kontakt hat er jetzt wieder aufgenommen.

Auch Ziegel sind zu sehen

Zuletzt hat Simon-Weidner sich intensiv mit einer anderen Form der Keramik auseinander gesetzt – dem Ziegel. Im finnischen Somero lernte er das Handwerk der Ziegler. Neben einer Installation aus Ziegelsteinen präsentiert er in Neumünster keramische Spielereien mit ihnen.

Die Ausstellung "Keramik & Malerei" ist bis zum 12. Juli in der Bürgergalerie an der Esplanade 20 zu sehen (mittwochs bis sonnabend 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung).

