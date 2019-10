Spontanbesuch von Peter Harry Carstensen

Anfang des Jahres entdeckte Angela Schmiedemann von der Bahnhofsmission Neumünster den ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen am Bahnsteig und sprach ihn einfach an. Es gab ein nettes Gespräch und er sagte zu, die Mission einmal zu besuchen. Am Dienstag löste er das Versprechen ein.