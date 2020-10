Neumünster

Bereits beim Bau der beiden betroffenen Sportflächen sei damals dioxinhaltiges Kieselrot verarbeitet worden, teilt die Stadt mit. Die Flächen sind seit April 2019 vorsorglich gesperrt und außer Betrieb genommen worden.

Stadt: keine Gefährdung für den Menschen

Es soll aber keine offenkundige unmittelbare Gefährdung für den Menschen durch die Nutzung der Sportanlagen bestanden haben, versichert die Stadt in einer Pressemitteilung. Wegen seines Dioxingehalts ist der Baustoff Kieselrot in den vergangenen Jahren immer mehr in Verruf gekommen. Viele ältere Grantplätze waren davon betroffen. Erst modernere Messmethoden schärften das Problembewusstsein in vielen Kommunen.

Ratsversammlung hat Sanierung beschlossen

Die Ratsversammlung in Neumünster hat beschlossen, die beiden Sportflächen zu sanieren. Beauftragt wurden damit zwei externe Fachfirmen, deren Arbeit gutachterlich begleitet werde. Die Durchführung der Maßnahmen sei mit den Schulleitungen abgestimmt, um den Sportunterricht möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Arbeiten beginnen in den Herbstferien

Die Entsorgungsarbeiten für den Belag der Laufbahn werden an der Gartenstadtschule in den Herbstferien durchgeführt. Für die Wiederherstellungsarbeiten werde der Baubereich deutlich gekennzeichnet und durch einen Bauzaun vom Schulbetrieb getrennt, kündigt die Bauverwaltung an. Das belastete Kieselrot wird von einer Fachfirma aus Neumünster entfernt und trotz der für den Menschen unbedenklichen Werte, so die Stadtverwaltung, sicherheitshalber zur Entsorgung auf eine dafür geeignete Deponie gebracht. Zur Vermeidung einer Staubbelastung werde das Kieselrot während der Entsorgungsarbeiten ausreichend befeuchtet, versichert die Stadt.

Moderne Kunststoffbelege für neue Laufbahnen

An beiden Standorten sollen die Laufbahnen mit modernen Kunststoff-Belegen wieder hergestellt werden. Das Fußballfeld auf dem Jugendspielplatz werde als Rasenfläche angelegt. Darin sieht die Stadt eine "deutliche Aufwertung" für beide Standorte, teilt Stephan Beitz, Pressesprecher aus dem Rathaus, mit. Die witterungsabhängigen Wiederherstellungsarbeiten sollen von einem Fachunternehmen in diesem Jahr so weit wie möglich vorangetrieben und voraussichtlich im Frühjahr 2021 abgeschlossen. Nach der Wiederherstellung sollen die Flächen auf dem Jugendspielplatz wieder als Außensportanlage von der Wilhelm-Tanck-Schule genutzt werden.

