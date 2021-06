Die Stadtbücherei Neumünster wird voraussichtlich im Sommer 2023 im modernisierten ehemaligen Karstadt-Domizil auf dem Großflecken zu finden sein. Die Ratsversammlung ebnete in dieser Woche den Weg für die Planungsprozesse. Außerdem traf der Rat weitere Entscheidung zur Entwicklung der Innenstadt.

Von Frank Scheer