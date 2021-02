Der WC-Notstand am 8,5 Kilometer langen Rundweg um den Einfelder See ist notdürftig geregelt – dringende Bedürfnisse können bis April auf einem Dixi erledigt werden. Fünf mobile Häuser hat die Stadt bestellt. Vor drei Wochen war ein WC-Streit am Rundweg in der Gemeinde Mühbrook eskaliert.