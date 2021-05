Wegen der Vogelgrippe mussten Geflügelhalter in Neumünster über Monate ihre Tiere in Ställen halten. Die im November erlassene Allgemeinverfügung fürs gesamte Stadtgebiet ist nun aufgehoben worden. Eine Aufstallungspflicht gilt nur noch für einen 500 Meter-Bereich am Ufer des Einfelder Sees.