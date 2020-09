Neumünster

Bei einer Frau und einem Mann ist jetzt unabhängig voneinander eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden, teilte Stadtsprecher Stephan Beitz am Freitagmittag mit. Der Mann habe sich bei einem bereits positiv getesteten Familienmitglied angesteckt, während die Ansteckungsquelle bei der Frau bislang unbekannt sei und vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster derzeit ermittelt werde, hieß es weiter. Die beiden neu infizierten Personen sind in häuslicher Quarantäne isoliert und die Kontaktpersonen werden ermittelt.

25 Personen aktuell infiziert

In der Stadt Neumünster wurden bis zum Freitag insgesamt 168 Fälle einer Covid-19-Erkrankung bestätigt. Derzeit gelten 140 Personen im Stadtgebiet als genesen, so dass aktuell 25 Personen infiziert sind. 205 Menschen sind unter Quarantäne gestellt. Am Mittwoch und Donnerstag lagen die Zahlen bei 231 und 230. Drei Personen aus Neumünster befinden sich im Krankenhaus. Drei Personen sind im Rahmen der Pandemie verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu gestern mit 21 pro 100.000 Einwohner unverändert geblieben. Am vergangenen Wochenende hatte der Wert bei über 30 gelegen. Ein lokaler Lockdown war nicht ausgeschlossen gewesen. Zudem hatte das Friedrich-Ebert-Krankenhaus wegen der gestiegenen Zahlen seine Besucherregelung verschärft.

Stoffköste und verkaufsoffener Sonntag

Der Fachdienst Gesundheit bekräftigt noch einmal, dass das Einhalten von Abständen zu anderen Menschen von zentraler Bedeutung ist, um eine weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu vermeiden. Das gelte vor allem auch bei der Stoffköste und am verkaufsoffenen Sonntag am 27. September. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten sich beim Gesundheitsamt unter www.neumuenster.de/reiserueckkehr melden müssen.

