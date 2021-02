In den WC-Notstand rund um den Einfelder See ist Bewegung gekommen. Die Stadt Neumünster will offenbar Dixi-Toiletten aufstellen. Seit Freitag steht in Mühbrook bereits eine mobile Toilette. Zuletzt war das Thema eskaliert: Das Hotel Seeblick hatte seine Toiletten wegen des Andrangs dicht gemacht.