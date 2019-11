Schäfer Jochen Seligmann verliert die Lust an seiner Arbeit. In der Nacht zu Mittwoch wurde seine Herde erneut angegriffen. Er fand ein totes Schaf auf der Weide in Wasbek bei Neumünster - keine 100 Meter von einem Wohnhaus entfernt. „Das wird wieder der Wolf gewesen sein“, sagt Seligmann.