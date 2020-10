Der Weihnachtsmarkt in Neumünster ist nun doch abgesagt. Dazu hat sich die Stadt entschlossen. Die derzeitige Corona-Lage lasse "keinen Spielraum", heißt es in einer Mitteilung. Neben dem Weihnachtsmarkt findet auch das Turmkonzert am 24. Dezember, zu dem sonst Tausende strömen, nicht statt.