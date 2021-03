Neumünster

Wenn die Stadtbücherei Neumünster an der Wasbeker Straße 14-20 am Mittwoch, 17. März, wieder für das Publikum öffnet, gelten die regulären Öffnungszeiten, aber auch strenge Hygieneregeln. Möglich sind nur Ausleihe und Rückgabe von Medien, aber der längere Aufenthalt in den Büchereiräumen ist nicht gestattet.

Jeder Besucher muss sich an der Theke melden und wird erfasst - inklusive der Uhrzeiten. Es dürfen sich nur maximal 35 Personen gleichzeitig im Büchereigebäude aufhalten, wie die Stadt Neumünster mitteilte.

Strenge Hygieneregeln in der Stadtbücherei Neumünster

Der seit Anfang Februar angebotene Bestell- und Abholservice, der sieben Wochen lang rege genutzt wurde, endet am Freitag, 12. März, um 13 Uhr. Können Medienpakete von ihren Bestellern bis dahin nicht abgeholt werden, bleiben sie bis nach der Wiederöffnung während der gewohnten Öffnungszeiten zur Abholung in der Stadtbücherei bereitgestellt.

Die Stadtteilbücherei Einfeld hat ihren Betrieb mit den gewohnten Öffnungszeiten bereits wieder aufgenommen. Hier gelten die aus dem letzten Jahr bekannten Hygieneregeln und Zugangsbeschränkungen. Die Stadtteilbücherei Tungendorf nimmt unter denselben Voraussetzungen am Dienstag, 16. März, wieder den Publikumsbetrieb auf.