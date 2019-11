Erinnerung an Stolpersteine

Neumünster

Auch in Neumünster gibt es sie: Die Stolpersteine. 1992 begann der Kölner Künstler Gunter Demnig das Projekt. Mit den etwa zehn mal zehn Zentimeter großen Messingtafeln, soll an alle Menschen erinnert werden, die während der NS-Zeit verfolgt wurden. Die Gedenktafeln sind an den Plätzen verlegt, an denen die Opfer der Nationalsozialisten zuletzt gewohnt haben. Am 22. August 2005 wurde der erste Stein in Neumünster verlegt.

Vortrag von Heide Winkler im Haus an der Straße

Am Donnerstag, 28. November, wird die Stadtführerin Heide Winkler, die über viele Jahre zahlreichen Besuchergruppen die Bedeutung der Stolpersteine in Neumünster nahegebracht hat, im Haus an der Straße, Wilhelminenstraße 5, um 19.30 Uhr einen Vortrag zu den Neumünsteraner Stolpersteinen halten. Im Anschluss ist genug Zeit für Fragen und Gespräche. Der Eintritt zur Veranstaltung der Andreas Gemeinde ist frei.

Broschüre zu Stolpersteinen in Neumünster

Im Kulturbüro der Stadt Neumünster, Kleinflecken 26, und in der Touristinformation im Pavillon am Großflecken sind Broschüren ausgelegt, in der alle Stolpersteine aufgeführt sind, die bisher in Neumünster verlegt wurden.

Immer informiert: Alles aus Neumünster und Umgebung.