Neumünster

Der Stadtteilvorsteher bedauert, dass die gemütliche Einstimmung auf die Adventszeit für älteren Menschen ausfallen muss. „Als Trost“ habe der Stadtteilbeirat Adventsbriefe an alle älteren Einfelder geschrieben, die sich im vergangenen Jahr angemeldet hatten. Darin sei ein kleines Schmuckstück aus Filz enthalten.

"mEinfeld"-Logo als Erinnerung an Zusammenhalt

Die Schreiben sollen in diesen Tagen verteilt werden. "Der rote Filzanhänger mit mEinfeld-Logo soll an den guten Zusammenhalt bei uns im Stadtteil erinnern und etwas Hoffnung vermitteln", so Radestock: "Vielleicht findet er ja einen Ehrenplatz am Adventsgesteck oder Weihnachtsbaum."