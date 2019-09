Auf der Baufachmesse Nordbau in Neumünster haben sich viele Aussteller schon am Sonntagnachmittag zufrieden geäußert. Nach verhaltenem Beginn am Mittwoch hätten die Besucherzahlen und das Interesse deutlich angezogen. Ein Autohändler meldete schon viele Stunden vor dem Abbau: ausverkauft!