Neumünster

Die gut 1600 Mitarbeiter der Stadtverwaltung arbeiten in 14 Gebäuden, von denen nur vier im Besitz der Stadt Neumünster sind. Für die anderen zahlt die Stadt etwa 600000 Euro Miete pro Jahr. Olaf Tauras hatte schon vor Jahren mehrere Optionen ins Spiel gebracht: den Kauf der Sparkassen-Immobilie an der Kieler Straße, den Kauf des maroden Parkcenters samt einem Abriss und Neubau, einen Anbau hinter dem Rathaus sowie die Anmietung weiterer Räume.

Die Ratsversammlung hatte dem OB aber 2019 aufgegeben, möglichst keine zusätzlichen Räume für länger als fünf Jahre anzumieten, sondern lieber an einer großen Lösung mit dem Kauf einer ausreichend großen Immobilie oder einem Neubau zu arbeiten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Daran habe ich mich gehalten, aber jetzt ging es einfach nicht mehr anders, weil die Verwaltung immer weiter wächst. Als uns die Räume im zweiten Obergeschoss der Papierfabrik angeboten wurden, haben wir zugeschlagen“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU), als er sich die neuen Räume am Montag ansah. Seine Fachleute suchten grundsätzlich nach Miet-Büroflächen im Umkreis von etwa zehn Gehminuten rund um das Rathaus.

Platz für die EDV-und Digitalisierungs-Abteilung

Die EDV-Abteilung ist bereits aus ihren Räumen im Rathaus in die Papierfabrik an der Gartenstraße 10 in Neumünster umgezogen. Der kommissarische Fachdienstleiter Andreas D’Argento sitzt mit seinen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt in sehr angenehmen Büros in dem alten, aber modern eingerichteten Gemäuer. „Wir haben auch noch Platz für die drei zusätzlichen Stellen, die bereits von der Ratsversammlung bewilligt wurden“, sagte D’Argento.

Eine halbe Treppe höher sitzt die Digitalisierungsbeauftragte Maresa Lund mit zunächst einer Mitarbeiterin; zwei weitere Arbeitsplätze werden im Mai und im Juli besetzt. Maresa Lund und ihr Team sollen sich darum kümmern, dass die Dienstleistungen der Stadtverwaltung digitaler werden und die Bürgerinnen und Bürger ihre Angelegenheiten leichter erledigen können. „Die Nähe zu den EDV-Diensten ist dabei sehr gut. Wir arbeiten ohnehin sehr eng zusammen“, sagte sie.

Die EDV-Fachleute betreuen jetzt von der Papierfabrik aus etwa 800 Computer im Rathaus plus 300 weitere in den Homeoffices der Kolleginnen und Kollegen sowie etwa 2500 Geräte in den Schulen.