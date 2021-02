Neumünster

Die Stadtwerke Neumünster sind weiter in sicherem Fahrwasser, die schweren Jahren mit Millionenverlusten sind abgehakt. Das Jahr 2020 war nach Auskunft des Geschäftsführers Michael Böddeker allerdings "ein riesiger Kraftakt", weil Corona buchstäblich alle Geschäftsfelder beeinträchtigt hat.

"Ich schicke niemanden mit einer SWN-Jacke irgendwohin"

Er hätte gern ein bisschen mehr Wachstum gehabt, aber auf mehreren Feldern habe man die Anstrengungen einschränken müssen - etwa bei der Kundenwerbung für Glasfaser oder Stromlieferverträge. "Ich schicke niemanden mit einer SWN-Jacke irgendwohin, wo er sich vielleicht anstecken könnte. Jeder Mitarbeiter kann selber entscheiden, wie nah er den Kunden kommen möchte", so Böddeker in einem Jahresgespräch mit der Presse.

Als Corona kam, wurden für alle Abteilungen Notfallpläne gemacht, Abteilungen geteilt, 400 Beschäftigte ins Homeoffice geschickt. Da wo es nicht ging, etwa im Kraftwerk, hat das Unternehmen auf dem Gelände sogar Wohnungen für den Notfall eingerichtet.

Mitarbeiter würden im Corona-Fall auf dem Gelände wohnen

"Wenn eine Schicht durch eine Infektion ausfällt und in Quarantäne muss, geht die zweite Schicht auf dem Gelände in die Isolation und verlässt es für zwei Wochen nicht", sagt Böddeker. Die SWN würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann dort versorgen. Mindestens 80 Prozent des Personals hätte sich sofort bereit erklärt, darunter auch viele mit Familie. "Das rechnen wir unseren Leuten sehr hoch an. Alle wissen: Wenn wir als Stadtwerke nicht mehr funktionieren, wird es in Neumünster kalt und dunkel", so Böddeker.

Die SWN hatten 2017 und 2018 zwei Krisenjahre mit Verlusten in Millionenhöhe. Das Geschäft war auf mehreren Gebieten aus dem Ruder gelaufen. Besonders schmerzhaft waren langfristige Lieferverträge für Strom, bei denen die SWN sich regelrecht verzockt hatten und mit Verlust liefern mussten. Mehrere Abteilungsleiter mussten gehen, bis Anfang 2019 auch die beiden Geschäftsführer verabschiedet wurden. Michael Böddeker kam ins Unternehmen. Die Stadt Neumünster musste ihrer 100-prozentigen Tochter mehrfach unter die Arme greifen. 2019 gab es erstmals wieder Gewinne.

Krisenjahre sind für Böddeker abgehakt

Diese Krisenjahre sind für Böddeker abgehakt. Der Vertrieb von Strom und Gas sind 2020 "sehr gut und über Plan gelaufen". Viele Menschen im Homeoffice verbrauchen mehr Strom und machen länger die Heizung an. Auch die Fernwärme-Sparte sei im Wesentlichen innerhalb ihrer Jahresziele geblieben. Die SWN GmbH, der Kern des Stadtwerke-Konzerns, habe überplanmäßige Erträge abgeliefert. Genaue Zahlen werden veröffentlicht, wenn der Jahresabschluss fertig und von den städtischen Gremien gebilligt ist.

Einziger Wermutstropfen: Sechs SWN-Beschäftigte haben sich mit Corona infiziert. Sie sind aber alle wieder genesen und haben das Virus nicht in das Unternehmen eingeschleppt.