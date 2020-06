SWN machen wieder Gewinn

Neumünster

"Wir haben den Turnaround geschafft. Das Ergebnis von 2019 ist ein erster schöner Schritt, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen", sagte Geschäftsführer Michael Böddecker, als er am Mittwoch ein paar wenige Zahlen aus dem Jahresabschluss bekanntgab.

Beide SWN-Geschäftsführer mussten gehen

Die Stadtwerke Neumünster hatten 2017 und 2018 Verluste in Millionenhöhe ausgewiesen, weil das Geschäft auf mehreren Feldern aus dem Ruder gelaufen war. Mehrere Abteilungsleiter und letztlich auch die beiden Geschäftsführer mussten gehen, die Stadt griff ihrer Tochter unter die Arme. Seit Mai 2019 ist Michael Böddeker der alleinige Chef der Stadtwerke Neumünster.

Stadtwerke Neumünster : Plötzliche Gesundung Ende Dezember

Er drehte so gut wie jeden Stein im Unternehmen um, wurde vom Jahresgewinn von 1,6 Millionen Euro offenbar auch überrascht. Noch Ende Dezember 2019 hatte er KN-online gesagt, er rechne mit einem Verlust von rund einer Million Euro. Woher die plötzliche Gesundung kam, konnte Böddeker auch nicht so richtig erklären. "Wir haben uns in allen Bereichen verbessert", sagte er.

Umsatz der Stadtwerke Neumünster wurde mit Absicht reduziert

Nur der Umsatz ist um acht auf 260 Millionen Euro gesunken, aber das war durchaus gewollt. "Wir haben auf manches Geschäft mit Stromkunden verzichtet, bei dem wir kein Geld verdient hätten", sagte Morris May, Leiter der Unternehmensfinanzierung der Stadtwerke Neumünster. Alte Verträge zur Energielieferung, bei denen die Stadtwerke Neumünster sich schlicht verspekuliert hatten und draufzahlen mussten, seien fast alle ausgelaufen und belasteten künftig nicht mehr.

Böddeker hatte den Vertrieb neu aufgestellt, ein neues, sehr enges Risikomanagement und Controlling eingeführt und sich für eine einheitliche Software in allen kaufmännischen Bereichen entschieden. "Vorher gab es verschiedene Systeme, die unterschiedliche Ergebnisse ablieferten. Jetzt reden immer alle über dieselben Zahlen", so Böddeker.

Bad am Stadtwald und ÖPNV machten weniger Verluste

Die Tiefbaukosten in der Glasfaser-Sparte haben sich 2019 gut entwickelt, die Pflege der alten Mülldeponie in Wittorferfeld hat weniger Geld gekostet - und die beiden traditionellen Verlustbringer haben weniger Geld verschlungen als geplant: Das Bad am Stadtwald wies einen Verlust von 3,6 statt 4,4 Millionen Euro aus, beim Busverkehr waren es 2,5 statt 3,6 Millionen Euro.

Keine Ausschüttung an die Stadt Neumünster

Fest steht aber auch, dass die Eigentümerib der Stadtwerke Neumünster, die Stadt Neumünster, noch nicht von dem Gewinn profitieren wird. Die hatte zuletzt für 2016 eine siebenstellige Ausschüttung von ihrer wertvollsten Tochter bekommen; 2015 waren sogar 2,02 Millionen Euro an die Stadt geflossen.

"Wir haben mit der Stadt vereinbart, dass die Gewinne vorerst in unserer Kasse bleiben sollen", sagte Böddeker. Die Eigenkapitalquote habe sich auf 29 Prozent verbessert, die Nettoverschuldung sei leicht gesunken. Konkrete Zahlen nannte Böddeker auch auf Nachfrage nicht.

Das Jahr 2020 lässt sich offenbar trotz Corona ebenfalls ganz gut an. Die Befürchtungen, viele Kunden der Stadtwerke Neumünster könnten die Stundung ihrer Rechnungen beantragen, haben sich nicht bewahrheitet. Böddeker: "Wir liegen im ersten Quartal ein bisschen unter Plan, aber sehen keinen Grund, unsere Jahresplanung anzupassen."

In diesem Jahr wollen die Stadtwerke Neumünster laut dieser Planung einen Gewinn von 3,77 Millionen Euro einfahren.

