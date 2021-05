Der Startschuss ist gefallen. Am Sonnabend feierten die Stadtwerke Neumünster und die Wittorfer Brauerei die Eröffnung der Waldbühne am Stadtbad. Dessen Leiter zeigte sich zufrieden, hatte aber auch einen Appell an die Gäste parat: „Beim nächsten Besuch bringt bitte jeder etwas Sonne mit.“