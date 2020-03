Stammzellenspender für Jaron gefunden

Boostedt

„Wir sind sehr, sehr happy und freuen uns über diese Nachricht“, sagte Jarons Mutter.

Vor wenigen Tagen kam die erlösende Nachricht

Der fünf Monate alte Jaron leidet unter Hämophagozytischer Lymphohistiozytose (HLH). Diese vererbte Krankheit greift unter anderem das Immunsystem an, und nur eine Stammzellenspende kann ihm helfen. Vor wenigen Tagen kam die erlösende Nachricht der Deutschen Knochenmarkspenderdatei ( DKMS), dass ein genetischer Zwilling gefunden wurde, der zu der Spende auch bereit ist. Wer der Spender ist oder woher er stammt, ist und bleibt der Familie unbekannt.

„Im Moment geht es Jaron gut, er ist kräftig und stabil“

Nach ersten Untersuchungen im Friedrich-Ebert-Krankenhaus liegt Jaron seit vielen Wochen in Hamburg im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Dort wird er jetzt auch für die Transplantation der Stammzellen vorbereitet, die in der nächsten Woche vorgenommen werden soll. „Im Moment geht es Jaron gut, er ist kräftig und stabil“, sagte seine Mutter.

"Wir sind sehr dankbar", sagt die Mutter

Als die Eltern Mitte Januar die schlimme Diagnose erhielten, starteten Freunde der Familie in Boostedt und Neumünster und auch in Stralsund, dem früheren Wohnort von Jarons Vater, große Werbeaktionen für die Stammzellenspende und die DKMS. In Boostedt wurde eine Typisierung organisiert. Dabei ließen sich Ende Februar 692 neue Spender registrieren, und es kamen mehr als 7000 Euro an Spenden zusammen. „Wir sind sehr dankbar für diese große Hilfe“, sagte Jarons Mutter.

In der vergangenen Woche gab es zwei weitere Typisierungen an zwei Neumünsteraner Schulen.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.