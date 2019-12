Standort für Sporthalle gesucht

Neumünster

„Es gibt keinen Standort, an dem alle Erfordernisse abgedeckt bzw. umgesetzt werden können", heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Rat. Die Politik soll entscheiden. Bislang debattiert sie aber munter weiter, zuletzt im Hauptausschuss.

Schulen und Vereine brauchen Hallenzeiten

Einigkeit besteht, dass sowohl die Hans-Böckler-Schule in der Böcklersiedlung als auch die Grund- und Gemeinschaftsschule sowie die Alexander-von-Humboldt-Schule (beide in Einfeld) einen dringenden Bedarf haben. Auch Sportvereine brauchen Hallenzeiten.

Hinzu kommt, dass die Ratsversammlung der Verwaltung den Auftrag gegeben hat, einen geeigneten Standort für eine Halle zu finden, die die alte KSV-Halle am Hansaring ersetzen und Platz für 800 bis 1000 Zuschauer bieten soll. Eine so große Sporthalle gibt es derzeit nicht in der Stadt. Die KSV-Halle bietet maximal 400 Sitzplätze.

Energetisch eine Katastrophe

Sie ist im Eigentum der Stadt, Baujahr 1973, definitiv in die Jahre gekommen und energetisch eine Katastrophe. In der Halle, verwaltet vom Kreissportverband (KSV), findet vormittags Schulsport statt, und nachmittags und am Wochenende lasten viele Vereine die Halle sehr gut aus.

Müssen zwei Hallen in Neumünster gebaut werden?

Die Stadtverwaltung hat mehrere Standorte untersucht: Neubau an gleicher Stelle am Hansaring, auf dem Sportplatz der Freien Turnerschaft an der Stettiner Straße, neben der Walther-Lehmkuhl-Schule an der Roonstraße, an der Humboldt-Schule und unterhalb der Max-Johannsen-Brücke. Eine perfekte Kombination hat sie aber nicht gefunden. „Beide Schulen haben den Bedarf, aber die große Lösung passt an beiden Stellen nicht“, sagte Oberbürgermeister Olaf Tauras und brachte das Dilemma auf den Punkt. Müssen also vielleicht zwei Hallen gebaut werden? Derzeit scheint vieles möglich.

"Die Handballer der SG Wift steigen eher ab als auf"

Die Fraktionen haben teilweise ihre Prioritäten schon gesetzt; so möchte die CDU unbedingt in Einfeld bauen, die SPD favorisiert den Standort bei FTN. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Volker Andresen stellte im Hauptausschuss die Frage, ob man wirklich eine Halle für 1000 Leute brauche: „Bei aller Liebe: Die Handballer der SG Wift steigen eher ab als auf. Und wenn doch mal der THW Kiel kommt, dann gehen die sowieso in die Holstenhalle.“

Die Grünen sind sich offenbar nicht einig in dieser Frage. Sven Radestock, Fraktionsvorsitzender und Einfelder Stadtteilvorsteher, drängte zu einer baldigen Entscheidung: „Die Neumünsteraner wollen Klarheit und von uns Antworten haben.“ Sein Fraktionskollege Hans Heinrich Voigt riet dagegen, sich noch mehr Zeit zu nehmen.

"Wir müssen bald handeln"

Wolf Rüdiger Fehrs ( CDU) mahnte ebenfalls zu einer Entscheidung. „Das Dach der KSV-Halle ist abgängig. Da müssen wir bald handeln.“ Reinhard Ruge ( FDP) sprach sich für den Standort Böcklersiedlung aus, Esther Hartmann vom Bündnis für Bürger mahnte allgemein zum Handeln: „Lassen Sie uns das nicht noch weiter rausschieben.“

