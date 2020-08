Fidelio in Bonn, Rheingold in Leipzig und weitere Engagements sind dem Star-Tenor Thomas Mohr in der Corona-Zeit weggebrochen. Aber jetzt freut er sich auf einen ganz besonderen Liederabend in Neumünster. Auf der Terrasse des Caspar-von-Saldern-Hauses singt Mohr einige seiner Lieblingslieder.