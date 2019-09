Neumünster

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, nahmen Beamte bei der Bestreifung des Bahnhofs Neumünster einen Teddy in "Obhut". Das Stofftier lag am Posttunnel, ist 27 Zentimeter groß und hat schwarze Knopfaugen.

Teddy ist beigebraun. Ihn ziert ein orangefarbener Aufnäher mit der Aufschrift "Minifeet".

Das Stofftier kann bei der Bundespolizei im Bahnhof Neumünster abgeholt werden.