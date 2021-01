Um 17.02 Uhr ging am Sonnabend der Daumen von Matthias von Appen, Technischer Leiter im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK), nach oben. Im Krankenhaus wurde über Stunden ein neues Notstromaggregat getestet und installiert. Für diese Zeit hatte sich das FEK daher von der Notfallversorgung abgemeldet.

Von Florian Sötje