Neumünsteraner sind am häufigsten krank

Von 1000 DAK-Arbeitnehmern waren zuletzt also in Neumünster jeden Tag 46 krankgeschrieben. Landesweit waren es 41 (Vorjahr: 40) und bundesweit 42 (Vorjahr 41). Mit der Quote von 4,6 Prozent liegt Neumünster aber nur knapp vor Lübeck (4,5) und den Kreisen Segeberg, Plön und Ostholstein (4,4). Den landesweit niedrigsten Wert in der DAK-Statistik hatte Kiel mit 3,8 Prozent vorzuweisen.

Neumünsteraner sind 17 Tage krank pro Jahr

Insgesamt hat die Krankenkasse in Neumünster und dem Umland etwa 12.000 Mitglieder (inklusive Familienangehörigen). Jeder Arbeitnehmer (der DAK-Kunden) war in Neumünster im vergangenen Jahr an durchschnittlich 16,8 Tagen arbeitsunfähig geschrieben.

Neumünster liegt meistens auf den hintersten Plätzen

Regelmäßig erscheint Neumünster in Untersuchungen von Krankenständen auf den hintersten Plätzen, sei es in der Wirtschaft oder in der Stadtverwaltung. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Liegt es am eher niedrigen Sozialniveau, an der fehlenden Universität mit ihren jungen, überwiegend gesunden Menschen? „Wir wissen es auch nicht. An der Uni kann es eher nicht liegen, denn Lübeck ist Hochschulstandort und liegt nur 0,1 Prozentpunkte hinter Neumünster“, sagte die DAK-Geschäftsstellenleiterin Dorothea Daschner.

Gesundheitsreport der DAK : Rücken vor Psyche und Verletzungen

Die Kasse führt auch Statistiken, welche Krankheitsgruppen die meisten Fehltage verursachen. Traditionell liegen hier die Rückenbeschwerden und andere Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems vorn; sie sind für 23 Prozent der Fehltage verantwortlich. Es folgen psychische Krankheiten (20 Prozent), Verletzungen (14), Atmungssystem (12) und Neubildungen wie Tumore (5 Prozent).

Die Analyse der DAK zeigt auch die wichtigesten Veränderungen. So stiegen die Fehltage bei Krankheiten aufgrund von Verletzungen gleich um 27 Prozent und damit am stärksten.

Seelische Leiden stehen schon länger weit vorn. Immerhin 3 Prozent dieser Fehltage gehen auf so genannte Substanzstörungen zurück, also den Missbrauch von oder ungezügelten Umgang mit Alkohol, Nikotin und harten Drogen. Zunehmend werden auch Glücksspiel- oder Computerspielsucht festgestellt.

Krankenkasse: Nikotinsucht am weitesten verbreitet

„Am weitesten verbreitet ist ganz klar die Nikotin-Abhängigkeit, aber damit ist man ja arbeitsfähig. Mehr Menschen, als man glaubt, sind abhängig von Schmerzmitteln. Leute mit Alkoholproblemen stellen die größte Gruppe in der Beratung“, sagte Stefan van der Elst von der Suchtberatung Neumünster.

